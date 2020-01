Real Madrid, Perez allontana Pogba? “Non lo conosco”

“Pogba? Non lo conosco”. A dirlo è il presidente del Real Florentino Perez dopo la Supercoppa di Spagna vinta contro l’Atlético Madrid. Da sempre un obiettivo dei Blancos, l’arrivo di Fede Valverde a Madrid ha lasciato più di un dubbio nella dirigenza madridista se insistere o no sul giocatore del Manchester United, ora forse non più indispensabile, racconta AS. A complicare di più le cose anche l’infortunio di Pogba alla caviglia, che ha costretto il francese a un’operazione che lo costringerà a qualche settimana di riposo.

VALVERDE AL TOP – L’Mvp della finale di Supercoppa Valverde è diventato uno dei principali perni del gioco di Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid. Tanto da confermarlo anche Perez: “Sarà uno dei principali giocatori della storia madridista”, ha commentato sempre nell’intervista post Supercoppa.