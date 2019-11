Real Madrid, Perez lancia la sfida: “Presto nuovi titoli”

Giornata di premiazioni in casa Real Madrid. Il presidente Florentino Perez ha infatti consegnato numerose medaglie ai vari soci del club, prima di rilasciare alcune dichiarazioni. Queste le sue parole raccolte da Marca.

TITOLI – “Abbiamo valori che ci portano a lavorare di squadra con umiltà e senza arrendersi mai. Dobbiamo essere consapevoli di aver vissuto una delle migliori tappe del nostro club, un’impresa in un mondo del calcio così competitivo. Adesso abbiamo messo in atto un processo di trasformazione che ci porterà nuovi titoli: abbiamo rinnovato la nostra squadra con grandi calciatori e giovani talenti. Il Bernabeu? Sarà l’orgoglio dei nostri tifosi e sarà fondamentale per le nostre entrate”.