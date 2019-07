Real Madrid, presentato Militão: “Non ci ho pensato due volte, sono felice e darò tutto”

Sta facendo il giro del mondo il video di Eden Militão che si sente poco bene durante la conferenza stampa di presentazione al Real Madrid, ma focalizziamoci ora sulle dichiarazioni dello stesso difensore 21enne, arrivato dal Porto: “È un giorno molto speciale per me, sono felicissimo di arrivare in questa grande squadra e ho intenzione di dare il massimo in ogni partita. Pepe e Casillas (erano al Porto con lui, ndr) mi hanno dato il consiglio di rimanere tranquillo, di lavorare bene per continuare a crescere in modo da rimanere il più a lungo possibile”. Ha poi aggiunto: “Quando mi ha chiamato il Real non ci ho pensato su due volte, tutto è andato molto velocemente. In difesa posso ricoprire più ruoli, sono versatile e mi ritengo competitivo, giocherò ogni gara come se fosse l’ultima, venderò cara la pelle per far felici i tifosi”.