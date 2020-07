Real Madrid, preso il gioiello del Manchester United

Il Real Madrid ha praticamente concluso l’affare per un gioiello inglese desiderato da mezza Europa. Il giocatore è stato fortemente voluto dal Presidente Florentino Perez, con Zidane che ha pienamente approvato l’operazione.

ARIA DI RINNOVAMENTO

Al Santiago Bernabeu c’è una grande aria di rinnovamento in queste settimane. L’ampio programma di investimenti chiesto da Zidane prima di tornare per la seconda volta sulla panchina madrilena deve ancora essere completato nel corso della prossima sessione di mercato, e il team di mercato dei blancos sta già lavorando per individuare i profili adatti per la prima squadra. Servono giocatori giovani e dalle grandi doti tecniche, con una certa esperienza internazionale e che siano abituati a gestire la pressione. Un primo nome in tal senso sembra che sia già stato sigillato dalla dirigenza dei galattici, e arriva dal Manchester United.

IL GIOIELLO INGLESE

Sembra tutto fatto per l’arrivo al Real Madrid di Angel Gomes, trequartista scuola Manchester United, svincolato dallo scorso 1 luglio 2020. Il giocatore è dotato di una grande tecnica e velocità, e la sua giovanissima età (appena 19 anni) lo rende uno dei prospetti più interessanti in tutta Europa per ruolo e caratteristiche tattiche. Secondo quanto riportato da Don Balòn, Florentino Perez avrebbe sbaragliato la concorrenza e battuto tutti sul tempo, garantendosi per la prossima stagione le prestazioni del giovane trequartista britannico.