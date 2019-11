Real Madrid, pronto il rinnovo di contratto per Benzema

Da quando Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid per approdare alla Juventus, Karim Benzema si è preso sulle spalle il peso dell’attacco delle merengues. Il francese, anche in questa prima parte di stagione, ha trovato la via della rete a ripetizione, tanto che la dirigenza madrilena, secondo quanto raccolto da Le Parisien, sarebbe intenzionata a blindarlo offrendogli un ulteriore prolungamento di contratto.

DETTAGLI – L’attuale accordo andrà in scadenza nel 2021, ma il Real vuole proporre a Benzema un’estensione fino a giugno 2023. Chiaro segnale della fiducia di cui il centravanti gode presso il club, conquistato da un rendimento sempre ben al di sopra della sufficienza.