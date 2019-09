Real Madrid, retroscena di mercato: Zidane avrebbe preferito Pogba ad Hazard…

Paul Pogba continua ad essere il sogno, mancato, del Real Madrid. In modo particolare il sogno mancato di Zinedine Zidane. Il tecnico dei blancos non ha mai nascosto la propria ammirazione per il centrocampista del Manchester United, tanto da affermare pubblicamente di volerlo in squadra in diverse occasioni.

PRIORITA’ – La campagna acquisti del club madrileno è stata, comunque, di grandissimo livello ma forse non esattamente come il mister si aspettava. Secondo quanto riportato da France Football, infatti, Zidane avrebbe dato la priorità a Paul Pogba come acquisto principale della passata sessione di calciomercato anche rispetto all’acquisto, poi effettivamente riuscito, di Eden Hazard. Il tecnico francese avrebbe preferito avere a disposizione l’ex Juventus piuttosto che il belga arrivato dal Chelsea. I 150 milioni di euro chiesti dal Manchester United per Pogba avrebbero avuto un peso importante nel mancato completamente dell’operazione, ma non si esclude che già a gennaio possa esserci un nuovo assalto.

Pogba, quindi, resta il sogno di Zidane e del Real Madrid nonostante le richieste dei Red Devils.