Real Madrid, riecco Hazard: “Voglio essere subito pronto a giocare”

L’arrivo della pandemia ha rovinato un’annata calcistica altamente spettacolare. Tuttavia il lungo stop potrebbe avvantaggiare alla ripresa dell’attività fisica quelle squadre indebolite dai tanti infortuni. Tra queste c’è anche il Real Madrid che ha perso il suo faro, Eden Hazard, proprio nel momento in cui la stagione avrebbe richiesto il massimo sforzo. Il belga ha raccontato il suo ritorno alla normalità dopo il grave infortunio alla gamba e la quarantena. Queste le sue parole ai canali ufficiali dei Blancos: “Dopo due mesi fuori, ho bisogno di più fitness e più allenamento con la palla. Quindi, voglio solo essere pronto per la prossima partita. Ora le sessioni di allenamento sono migliori. La prima settimana è stata un po ‘strana, ma ora possiamo tornare in gruppo e anche con i portieri, quindi è più come vogliamo. Quindi ora vogliamo stare tutti insieme e provare a lavorare in gruppo”.