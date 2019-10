Real Madrid, Rodrygo si confessa: “Mi ispiro a Zidane, guardavo sempre i suoi video…”

Ad appena diciotto anni, Rodrygo ha già saputo conquistarsi uno spazio con il Real Madrid. Andando a segno lo scorso 25 settembre contro l’Osasuna, il brasiliano è diventato il terzo debuttante più giovane a segnare con la maglia dei blancos, piazzandosi alle spalle di Varane e Vinicius. L’attacante, come raccolto da AS, ha così parlato in queste ore dal Brasile.

REAL – “Il mio adattamento è stato molto positivo. Vivo in una città molto bella e sono nel più grande club del mondo: adattarsi è stato semplice”.

ZIDANE – “Ho un ottimo rapporto con il tecnico. Lui è uno dei miei idoli: ho sempre guardato i suoi video, mi ha ispirato. Averlo come allenatore non può che essere positivo: ha vinto tutto e può darmi molto con la sua esperienza”.