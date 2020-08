Real Madrid, scelto il tridente titolare: due top player verso l’addio

Archiviata una stagione positiva, ma non esaltante, il Real Madrid inizia a programmare il futuro. L’obiettivo numero uno per i Blancos resta la Champions League, sfuggita fin troppo presto con l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Manchester City. Il club madrileno vuole rifarsi dalla delusione puntando su una squadra di grande livello, che, forse, non è riuscita a mostrare fino in fondo il suo potenziale. Secondo quanto riportato da Don Balon, Zinedine Zidane avrebbe già individuato i cardini del reparto avanzato: il Real ripartirà dall’eterno Karim Benzema, dalla fantasia di Eden Hazard e dalla freschezza di Marco Asensio.

ESCLUSIONI

Le decisioni del tecnico sembrano portare a clamorose esclusioni. In primis non rientrerebbe tra i titolari Vinicius junior, giocatore fondamentale nella vittoria dell’ultima Liga. Il ragazzo potrebbe decidere di lasciare il Real per trovare più spazio e il Manchester City sembra in pole position. Il secondo grande nome resta Gareth Bale. Il gallese potrebbe valutare un ritorno in Premier League, ma non si esclude un’altra ipotesi: la permanenza a Madrid, consapevole di non trovare un minutaggio importante, pur di salvaguardare il lauto stipendio.