Real Madrid sconfitto e superato in classifica, mea culpa Zidane: “Sono il primo responsabile…”

Non può essere soddisfatto Zinedine Zidane dopo il k.o. del suo Real Madrid contro il Betis che rischia di compromettere la corsa per il titolo de La Liga. I blancos hanno perso, di nuovo, la vetta della classifica in favore del Barcellona, vincente nelle scorse ore.

Ecco che il tecnico, al termine del match, ha analizzato in conferenza stampa, come riporta Marca, la sconfitta del Benito Villamarìn: “Sicuramente è stata la nostra peggiore partita della stagione. Abbiamo fatto molti errori, sia nel primo che nel secondo tempo. Ci è mancato un po’ tutto: energia, gioco, possesso e intensità. Per noi è stata una brutta giornata e io sono il primo responsabile. Abbiamo sbagliato la partita e non so spiegarmi perchè. Stiamo facendo comunque una buona stagione e dobbiamo guardare avanti. Non meritavamo di vincere contro il Betis e dobbiamo analizzare cosa non ha funzionato e pensare subito alla prossima gara”.