Real Madrid, scoppia la pace tra Zidane e Bale: “Ora vuole restare”

Il pareggio interno contro il Valladolid sa tanto di beffa per il Real Madrid. Tuttavia, i Blancos possono consolarsi con una buona notizia: la riappacificazione tra Zinedine Zidane e Gareth Bale. Il tecnico francese è tornato a contemplare fortemente l’esterno gallese nei suoi piani e la squadra ne beneficia. Lo stesso Zidane ha chiarito il motivo di questo cambiamento nel rapporto con l’ex Tottenham: “Ciò che è cambiato è che il giocatore vuole rimanere, niente di più. Ciò che è interessante per noi, in primo luogo, è che Bale voglia rimanere nel club. Questa indubbiamente è la cosa più importante. Ora, sono state dette e scritte molte cose su questa situazione e ne ho parlato anche io, ma l’importante è che lui si senta ancora del Real. È un giocatore molto importante per noi e lo ha dimostrato. In questo momento deve continuare a fare ciò che ha fatto finora”.