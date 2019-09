Real Madrid, senti Valdano: “Niente Neymar? Meglio, vive male questo lavoro…”

Malgrado i numerosi tentativi da parte di Barcellona e Real Madrid, Neymar, alla fine, è rimasto al Paris Saint-Germain. E mentre in casa blaugrana sembra esserci rammarico per il mancato ritorno del fuoriclasse brasiliano, nella capitale c’è chi mostra sollievo per la mancata conclusione dell’operazione. Tra questi vi è l’ex giocatore ed allenatore delle merengues Jorge Valdano, che ai microfoni di Radio Onda Cero ha avuto parole tutt’altro che tenere nei confronti dell’attaccante.

NEYMAR – “Non sarei stato felice se Neymar fosse andato al Real. Penso che viva questo lavoro nel modo sbagliato e temo che avrebbe potuto avere una cattiva influenza sui giovani brasiliani che sono già in squadra. Vinicius e Rodrygo sicuramente lo idolatrano…”.