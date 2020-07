Real Madrid, Sergio Ramos: “Campioni nell’anno più difficile della nostra vita”. E sul futuro…

“Siamo campioni nell’anno più difficile della nostra vita”, inizia così il messaggio di capitan Sergio Ramos subito dopo la festa per il 34° titolo di Liga vinto dal Real Madrid.

Il difensore blancos ha rilasciato un breve video messaggio per i tifosi madrileni e lo ha condiviso su Instagram per rendere tutti partecipi di questo grande traguardo ottenuto dopo la vittoria contro il Villarreal.

Sergio Ramos: nella buona e nella cattiva sorte…

Non ha fatto mancare il suo saluto ai tifosi del Real Madrid, non presenti allo stadio per le ovvie ragioni dovute al coronavirus. Sergio Ramos ha commentato brevemente il successo ottenuto: “Siamo i campioni, Madridisti”, ha detto il capitano rivolgendosi ai fan merengues. “Nell’anno più difficile della nostra vita. Nei momenti più strani possiamo ricordare questa vittoria. Nei momenti buoni e in quelli cattivi, con gli spalti vuoti e il silenzio assordante senza il vostro sostegno. Siamo i campioni. Campioni della Liga”. Queste le parole dello spagnolo che accompagnano un filmato girato a caldo con la Coppa della Liga tra le mani.



Il futuro di Sergio Ramos

Ma nella serata del Real Madrid c’è anche un pensiero per il futuro. Il gran capitan, infatti, ha confermato quelle che sembrano essere le intenzioni sue e del patron Florentino Perez: “Resterò qui gli anni che vorrà il presidente. Sono felice e vorrei terminare la carriera qui”, ha detto Sergio Ramos ai microfoni di Movistar. “Non c’è alcun problema da parte mia. Zidane? È la chiave, il capitano della nave. Ha dato molta sicurezza a tutti i giocatori e ci siamo sentiti molto protetti. Crediamo in lui”.