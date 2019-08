Real Madrid, Sergio Ramos: “Dobbiamo dimenticare la scorsa stagione e le varie critiche”

Il Real Madrid, al contrario del Barcellona, ha cominciato con il piede giusto la nuova Liga, rifilando un 3-1 al Celta Vigo. Ecco le dichiarazioni a fine partita del capitano dei blancos Sergio Ramos: “Sono tre punti molto buoni, cominciare con un successo ci dà molta fiducia, soprattutto se arrivato fuori casa e dopo tutte le critiche che ci sono piovute addosso in estate. Sappiamo comunque che è solo l’inizio, dobbiamo lavorare molto. La forza del gruppo è venuta fuori dopo l’espulsione di Modric, abbiamo tenuto duro e c’è stata una marcia in più per chiudere la partita. Tutte le disapprovazioni giunte in questi mesi devono essere spazzate via, concentriamoci solo sul nostro percorso e sul desiderio di sollevare al cielo un titolo”.