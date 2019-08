Real Madrid, Sergio Ramos fa il mercato: “Neymar? Nei tre più forti al mondo. Su Navas, Bale e James Rodriguez…”

Non basta una rete di Benzema per stendere il Valladolid nella seconda giornata de La Liga. Il Real Madrid si ferma sull’1-1 in casa e porta a 4 i punti in classifica. Al termine della gara, Sergio Ramos, capitano blancos, ha parlato ai media in mixed zone. Mercato, in entrata e in uscita, e qualche segnale importante per il futuro.

NEYMAR – Uno dei nomi più caldi accostati al Real Madrid è quello di Neymar. Dopo la grande campagna acquisti, con i colpi Hazard e Jovic su tutti, i galacticos potrebbero non fermarsi: “Neymar? Credo sia normale che alcuni nomi vengano accostati al Real Madrid. Neymar è uno dei migliori giocatori del mondo. Credo tra i tre più forti. Ma parlare di chi potrebbe arrivare non è giusto nei confronti di chi c’è in squadra adesso. Detto questo, abbiamo una buona squadra e andremo avanti con quella”.

GLI ALTRI – E a proposito dei compagni e dei presunti esuberi che, in realtà, adesso sono diventati protagonisti: “Bale? James Rodriguez? I giocatori devono essere distaccati dalle voci di mercato che nel nostro lavoro ci sono sempre, soprattutto quando la finestra dei trasferimenti è aperta. Tornare a puntare su Bale o James è una buona cosa e può essere una soluzione“. E su Keylor Navas che reclama spazio: “Il Real Madrid ha bisogno di due portieri importanti. C’è sempre stata competizione in quel ruolo qui. Keylor è tra i più forti nel suo ruolo e vorrei rimanesse perché è un grande calciatore, ottimo compagno e, soprattutto, un amico”, ha concluso Sergio Ramos come riporta Goal.