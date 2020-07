Real Madrid, Sergio Ramos pregusta la Liga: “Spero di vincere il titolo giovedì”

Il successo contro il Granada ha messo il Real Madrid in una posizione di assoluto vantaggio per la vittoria finale della Liga. Mancano solamente due punti per essere matematicamente campioni di Spagna. Lo sa bene Sergio Ramos che pregusta il successo, che manca ormai da diverse stagioni, già per il prossimo match di giovedì, quando a campo Alfredo Di Stefano i blancos sfideranno il Villarreal.

Sergio Ramos: “Vogliamo vincere la Liga giovedì”

Parlando ai microfoni di Marca dopo il 2-1 inflitto al Granada con i gol di Mendy e Benzema, il difensore del Real Madrid non ha fatto giri di parole: “Non abbiamo ancora vinto nulla, anche se il desiderio della squadra di vincere il titolo è evidente. Tutto dipende solo da noi e ci sono ancora punti che devono essere presi. Il nostro obiettivo dopo la ripresa del campionato era quello di vincere ogni partita e proveremo a farlo fino alla fine. Facciamo del nostro meglio per vincere il campionato”. Da vero capitano, però, qualche appunto anche sulla gestione della partita che, specie nella ripresa, ha visto il Real Madrid disunirsi: “Con il punteggio di 2-0 a nostro favore, abbiamo fatto qualche errore e subito il gol. Invece di segnare il terzo gol, ci siamo rilassati. Questo non deve accadere, perché qualsiasi squadra può batterti se non mantieni l’intensità del gioco per tutta la gara. Alla fine abbiamo vinto il primo tempo e perso il secondo. La Liga può essere vinta solo attraverso la stabilità e il lavoro quotidiano. Spero che giovedì saremo in grado di celebrare il titolo“, ha concluso Sergio Ramos.

