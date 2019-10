Real Madrid, si ferma Kroos: problema all’adduttore

Una vittoria convincente, quella conquistata nella giornata di ieri dal Real Madrid contro il Granada. I blancos si sono imposti per 4-2 grazie alle reti di Benzema, Hazard, Modrid e James Rodriguez, lasciandosi così alle spalle, almeno per qualche ora, malumori e critiche. La giornata dei blancos è stata però macchiata dall’infortunio di Toni Kroos, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso del primo tempo a causa di un problema fisico. Il tedesco ha riportato una lesione all’adduttore della gamba sinistra, un infortunio che potrebbe costringerlo a saltare le gare con la propria nazionale contro Argentina ed Estonia. La presenza di Kroos, secondo quanto raccolto da Marca, sarebbe a rischio anche per la gara di campionato contro il Maiorca, in programma il 19 ottobre.