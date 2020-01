Real Madrid, sorriso Benzema: il francese di nuovo in gruppo

Buone notizie per il Real Madrid. Karim Benzema, come riporta AS, è infatti tornato ad allenarsi con il gruppo nella giornata di giovedì dopo l’infortunio accusato due settimane fa, con l’attaccante che aveva riportato una microrottura fibrillare. Uno stop che ha costretto il francese ad alzare bandiera per la Supercoppa di Spagna, comunque vinta dai blancos, che, in finale, hanno battuto ai rigori i cugini dell’Atletico.

Benzema, in stagione, ha già realizzato complessivamente 16 reti, delle quali 12 in Liga: un bottino che ne fanno un elemento imprescindibile nello scacchiere del tecnico Zinedine Zidane.

