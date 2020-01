Real Madrid, sorriso Hazard: torna ad allenarsi con il gruppo

Buone notizie in casa Real Madrid. Dopo 66 giorni di assenza a causa di una microfrattura al malleolo, Eden Hazard è tornato ad allenarsi in gruppo assieme ai compagni. Il belga non sarà comunque convocato per il sentito derby contro l’Atletico, in programma sabato prossimo al Santiago Bernabeu, mentre potrebbe trovare spazio per qualche spezzone nei successivi impegni, così da recupare la forma migliore in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City, in calendario il 26 febbraio.

Hazard, infortunatosi in occasione della gara contro il Paris Saint-Germain, ha dovuto saltare le ultime quattordici partite dei blancos.

REAL MADRID, ZIDANE: “JOVIC? STA VIVENDO UN MOMENTO DELICATO. E’ GIOVANE, DEVE ADATTARSI”