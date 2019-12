Real Madrid, sorriso James Rodriguez: il colombiano torna ad allenarsi con il gruppo

Buone notizie in casa Real Madrid. Dopo il prezioso 0-0 conquistato al Camp Nou nel Clasico contro il Barcellona, i blancos hanno potuto accogliere nuovamente in gruppo James Rodriguez, con il colombiano che ha infatti smaltito l’infortunio al ginocchio sinistro accusato lo scorso novembre. Un problema che ha costretto il fantasista ad un’assenza di 35 giorni, durante i quali le merengues sono riuscite comunque ad ottenere risultati positivi. Per James, rientrato in estate dal prestito biennale al Bayern Monaco, si era trattato dell’ennesimo guaio fisico di questa prima parte di stagione.

Verosimilmente Rodriguez non verrà convocato per la gara contro l’Athletic Bilbao di domenica 22 dicembre, tornando a completa disposizione per il 2020.