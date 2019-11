Real Madrid, tegola Vazquez: si rompe un dito con un peso da palestra

Brutte notizie in casa Real Madrid. L’attaccante Lucas Vazquez, nella giornata di giovedì 21 novembre, ha infatti riportato la frattura della punta di un dito del piede sinistro. Il giocatore si è procurato l’infortunio in seguito alla caduta di un peso con il quale si stava allenando in palestra. Ancora da valutare i tempi di recupero, anche se dal club fanno sapere che non sarà necessario il ricorso a un intervento chirurgico. Molto, come sottolineato dal dottor Gonzalez, dipenderà dalla tolleranza al dolore del giocatore: “alcuni riescono a rientrare in campo dopo pochissimo tempo, mentre altri non riescono ad allenarsi per un mese e mezzo”.