Real Madrid, ufficiale: niente Cina per Bale

Il futuro di Gareth Bale non sarà in Cina. Il gallese, al centro di un nuovo discusso episodio, dovrà dire addio alla possibilità di approdare in Oriente, almeno al momento: il mercato cinese è infatti chiuso alle 18 di mercoledì 31 luglio e nessun club potrà così acquistare nuovi calciatori. Niente Jiangsu Suning quindi per lui, che adesso dovrà guardarsi attorno per trovare una nuova sistemazione.

PRETENDENTI – Nelle scorse settimane, un interessamento per Bale lo avevano manifestato Manchester United, Bayern Monaco e Tottenham, con gli Spurs che sognano di riportare il calciatore a Londra dopo l’addio nell’estate 2013.