Real Madrid, un calciatore positivo al Covid salta l’Inter

Un giocatore della prima squadra del Real Madrid è risultato positivo al coronavirus. Nella giornata di lunedì atteso l’esito dei test effettuati da tutti i calciatori e dallo staff. Martedì la squadra di Zidane sfiderà l’Inter in Champions League. Secondo fonti del club spagnolo nella giornata di domenica tutti i calciatori e lo staff sono stati sottoposti a nuovi test, i cui risultati si sapranno lunedì. Nei giorni scorsi erano risultati positivi tre calciatori del Castilla, la squadra filiale allenata da Raul. Ora invece il virus è arrivato tra i calciatori di Zidane, anche se si dovrebbe trattare di un asintomatico -riporta Sport.Sky.it-. Il Real Madrid guida la Liga con 16 punti, mentre in Europa è partita con il ko con lo Shakhtar Donetsk e il pareggio con il Borussia Moenchengladbach. Per la sfida ai nerazzurri Zidane dovrà già sicuramente rinunciare a Carvajal, Nacho, Odriozola e Lucas Vázquez, che ha accusato un fastidio muscolare nella partita vinta contro l’Huesca.