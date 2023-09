Real Madrid, un difensore del PSG nel mirino: i dettagli

Secondo quanto emerso dalla Francia, il Real Madrid potrebbe presto tentare l'assalto a Nuno Mendes, 21enne terzino attualmente al Paris Saint-Germain . Solo un timido interesse per ora quello del club di Florentino Perez, che già in passato aveva messo nel mirino il calciatore portoghese. Dopo le numerose operazioni che vanno a incrociarsi tra i due club (Keylor Navas, Sergio Ramos, Marco Asensio, Alphonse Aréola, Jesé, ecc.), quello di Nuno Mendes è dunque l'ultima idea delle Merengures sull'asse Madrid-Parigi, sempre piuttosto caldo.

Real Madrid, Nuno Mendes nel mirino per la prossima stagione

Secondo quanto appreso dalla Defensa Central e da Foot365, Nuno Mendes sarebbe finito nel mirino del Real Madrid, già al lavoro per migliorare la rosa per la prossima stagione. Come raccontato da fonti iberiche, quello di Nuno Mendes non è un nome nuovo per le Merengues, che avevano già tentato di acquistare il calciatore portoghese ai tempi dello Sporting. Tuttavia, all'epoca l'assalto del club di Florentino Perez fallì e il terzino firmò per il Paris Saint-Germain, suo attuale club.