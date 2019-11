Real Madrid, Valverde si confessa: “Prima di entrare in campo contro l’Atletico tremavo…”

Un inizio di stagione non semplice per il Real Madrid, che ha fin qui viaggiato tra alti e bassi. Tra le note liete vi è però il rendimento di Federico Valverde, centrocampista classe 1998 che in queste ore ha parlato a Realmadrid Television.

REAL – “Quando mi ha chiamato il Real non ci credevo: questo è il miglior club del mondo. Per me è stato un sogno che è diventato realtà e ho cercato di godermi ogni momento. Solari mi ha aiutato molto nel mio adattemento, che non è stato semplice. Quando sono stato ceduto in prestito al Deportivo ero triste, quando sono tornato sono entrato a far parte di un gruppo che aveva vinto tutto. Sento molto la responsabilità: prima di entrare in campo nel derby con l’Atletico Casemiro mi ha chiesto se ero nervoso: io ho risposto di no, ma ha visto la mia mano che tremava…”