Real Madrid, Valverde: “Stiamo bene, godiamoci la vittoria ma la testa è già all’Inter”

Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, ha parlato dopo la vittoria dei Blancos contro il Huesca. Il centrocampista uruguaiano ha detto la sua in vista della sfida con l’Inter:

“Sono felice, quando lavori a volte i risultati non si ottengono e devi continuare a lavorare – ha dichiarato il centrocampista del Real Madrid. Abbiamo dimostrato che stiamo bene. Godiamoci oggi questa vittoria ma stiamo già pensando alla prossima partita che sarà importante. In questa squadra devi sempre vincere. La forza del gruppo sta nel continuare ad allenarsi e migliorarsi come squadra. Questo ci aiuta molto”. Intanto, il Real dovrà fare a meno di Lucas Vazquez nella gara contro l’Inter in Champions League. L’esterno offensivo è stato vittima di un sovraccarico alla gamba destra.