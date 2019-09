Real Madrid, Varane: “Inevitabile il calo dello scorso anno. Psg? Vogliamo vincere”

Quella passata, per il Real Madrid, è stata una stagione da incubo. Mai in corsa per la Liga, i blancos sono stati eliminati in Champions League già agli ottavi di finale per mano dell’Ajax. Un pessimo rendimento che, nel corso di un’intervista all’AFP, è stato così spiegato dal difensore Raphael Varane.

CALO – “Penso fosse inevitabile dopo lo sforzo fisico e mentale fatto nelle stagioni precedenti. Abbiamo giocato tante partite con molta intensità e pressione. Ora però dobbiamo isolarci da tutte le voci per tornare come nuovi. Il ritorno di Zidane? Eccezionale, ha tutte le carte in tavola per dirigere una squadra come la nostra. Io ho scelto di rimanere ancora al Real: in questo club devi avere aspettative molto alte”.

CHAMPIONS – “Il Paris Saint-Germain è una squadra motivata e completa, con grandi giocatori. Noi però vogliamo vincere”.