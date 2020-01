Real Madrid, Varane: “Per prevenire gli infortuni ho cambiato… colazione”

Una carriera costellata da continui infortuni, quella che ha vissuto fin qui il difensore del Real Madrid Raphael Varane. Il francese, laureatosi campione del mondo con la sua nazionale nel 2018, ha rivelato a Onze Mondial come abbia cercato di porre rimedio a questa fastidiosa problematica.

PREVENZIONE – “Ho cercato di cambiare alcune abitudini. Per 23 anni ho fatto sempre la stessa colazione, poi una notte mi sono detto che non funzionava: quindi ho provato a cambiare. In questo momento sto andando abbastanza bene e sto lavorando di più anche sulla postura, sulle articolazioni e sull’equilibrio generale. Cerco di evitare di accumulare troppa tensione sui muscoli”.

