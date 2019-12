Real Madrid, Vicente Boluda si candida a presidente: “È un bene che ci siano elezioni”

Vicente Boluda si candida per tornare presidente del Real Madrid in vista delle elezioni in programma nel 2021. Boluda, imprenditore di Valencia classe 1955, è già stato numero uno dei blancos per qualche mese nel 2009, fra le dimissioni di Ramón Calderón e l’insediamento di Florentino Perez. “Mi candiderò perché è una buona cosa che il club andrà a fare delle elezioni”, ha detto in occasione di un incontro della Asociación Valenciana de Empresarios (associazione imprenditoriale). Ora Boluda ha tutti i requisiti per diventare presidente del Real Madrid, essendo socio del club da vent’anni (iniziò nel 1998). Quando fu rieletto Perez nel 2017, infatti, ancora non era arrivato a tale traguardo. Nel 2013 e nel 2017 non si era presentato alcun candidato, per questo non furono svolte elezioni per riaffermare Perez.