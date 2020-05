Real Madrid, Vinicius sfida il Barcellona: “Migliori di loro. Vogliamo vincere la Liga”

La Liga potrebbe riprendere presto e con essa anche l’assalto del Real Madrid alla vetta della classifica dove adesso, con due lunghezze di vantaggio si trova il Barcellona. Parlando a Marca, l’attaccante blancos Vinicius Junior ha espresso la sua opinione sul possibile ritorno in campo e soprattutto sulla sfida ai blaugrana.

Vinicius: “Real più forte”

“Il Real Madrid è stato migliore del Barcellona negli scontri diretti? Ho rivisto le due partite e penso proprio di sì“, ha esordito Vinicius riguardo ai due Clasico di Liga di questa stagione. “Fino ad ora abbiamo giocato molto bene e se torniamo in campo vogliamo fare altrettanto. Per questo dobbiamo recuperare la forma in questi giorni. Vogliamo tornare in campo per vincere”. E proprio questa voglia incredibile di tornare a disputare il campionato, nasconde anche un sentimeno molto speciale che l’attaccante brasiliano dice apertamente: “Vogliamo vincere il campionato per i nostri fan. Le persone hanno sofferto molto e vogliamo dare ai fan del Real Madrid qualcosa che possa dar loro modo di sopportare questa situazione (l’emergenza coronavirus ndr). Sappiamo che la vittoria della Liga non sarà una soluzione per questa grande tragedia, ma sarà qualcosa per cui sorridere, qualcosa per cui divertirsi e provare gioia”. Sfida lanciata quindi dal Real Madrid che nel doppio confronto con i blaugrana ha pareggiato per 0-0 la gara d’andata, ma ha vinto per 2-0 con un gol proprio di Vinicius (con deviazione ndr).