Real Madrid, Vinicius torna decisivo. E spunta il like di Haaland

Quando, nel 2018, il Real Madrid lo ha acquistato, ci si aspettavano grandi cose da Vinicius. L’attaccante brasiliano ha confermato a sprazzi il suo enorme potenziale, decidendo alcune gare importanti, come il Clasico contro il Barcellona nella scorsa stagione. Per il resto pochi lampi significativi. Ieri, contro l’Atalanta, il talento classe 2000 è tornato nuovamente a far paura agli avversari sfoderando una prestazione sontuosa.

APPREZZAMENTO

Sui social Vinicius ha postato alcune foto che lo ritraggono mentre esulta per il passaggio del turno del Real, ora giunto ai quarti di finale di Champions League. La scritta è eloquente: “Hala Madrid”, quasi a sottolineare il suo senso di appartenenza. Tra i tanti mi piace alla foto c’è anche quello di Erling Haaland.