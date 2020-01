Real Madrid, Zidane annuncia: “Hazard out per la Supercoppa”

Torna in campo il Real Madrid, che domani, alle 16, farà visita al Getafe. Alla vigilia del match, in conferenza stampa, ha parlato il tecnico Zinedine Zidane. Queste le sue dichiarazioni raccolte da AS.

LOTTA – “La lotta continua sempre, ma ciò che conta è la motivazione di tornare a giocare. Fisicamente stiamo bene e vogliamo fare del nostro meglio”.

ATTACCO – “Pochi gol? Non credo sia un problema, capitano momenti in cui hai occasioni che non riesci a concretizzare. Questo è quello che ci è successo nelle ultime due partite. L’importante è continuare a lavorare e rimanere sereni”.

TITOLI – “Fallimento in caso di mancanza di titoli? No, il fallimento è non lottare e non dare tutto. Alla fine c’è solamente una squadra che vince il campionato e la Champions League”.

HAZARD – “Eden mancherà al 100% per la Supercoppa. Non verrà, andrà avanti con il suo percorso di recupero”.

