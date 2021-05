Real Madrid, Zidane avverte il Chelsea: “Giocheremo fino alla morte”

Il tecnico dei Blancos suona la carica ai suoi uomini

Vigilia complicata per il Real Madrid . Domani i Blancos dovranno cercare di imporsi a Londra contro il Chelsea o almeno di pareggiare con un risultato dal 2-2 o superiore. Per il momento l'1-1 dell'andata a Madrid fa pendere l'ago della bilancia a favore degli inglesi. Per gli spagnoli c'è anche il problema legato alle condizioni non ottimali di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo sta vivendo un momento decisamente complicato dal punto di vista fisico.

Il tecnico Zinedine Zidane avverte gli avversari in conferenza stampa: "Domani vedremo se Sergio Ramos giocherà. Non lo dirò adesso. La cosa più importante per noi è che sia qui, avere il nostro leader e capitano. Non rischieremo nulla, ma è qui perché può scendere in campo. Tutti quelli che sono qui sono pronti. Giocheremo alla morte, una semifinale di Champions League non si gioca tutti i giorni. Sicuramente ci sarà da soffrire".