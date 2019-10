Real Madrid, Zidane: “Bale a Londra? Ha avuto il permesso del club”

Continua a tenere banco la questione Gareth Bale in casa Real Madrid. Il gallese, che sembra ormai sul piede di partenza in vista della sessione invernale di mercato, ieri ha lasciato la Spagna per volare a Londra. Sulla vicenda, in conferenza stampa, è intervenuto il tecnico dei blancos Zinedine Zidane.

BALE – “Io sono contento di Bale, ho un buon rapporto con lui. Di lui si parla troppo, ma quando è al 100% ha dimostrato le sue qualità. Londra? Ha avuto il permesso da parte del club di viaggiare. Se ne è andato perché non è disponibile: non ha mai detto di voler essere ceduto. Non posso dire altro su quello che gli sta succedendo, ha tutto il diritto di gestire un problema personale. Per noi è un giocatore molto importante”.