Real Madrid, Zidane: “Bale resta, James è felice. Su Keylor Navas e Neymar…”

In vista della seconda giornata di Liga, Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa. Non solo la gara contro il Valladolid tra i temi trattati, ma anche, e soprattutto il calciomercato.

NAVAS – Sul portiere della Costa Rica di cui si è parlato nelle scorse ore in termini di possibile cessione: “Keylor è un giocatore importante per questa squadra. Lo è stato e lo sarà. Non contemplo una sua cessione. Non mi ha detto che vuole andarsene. Parliamo di un grande professionista e vuole giocare”.

BALE E JAMES – Altri due giocatori che sembravano col piede di partenza sino a poco tempo fa sono Gareth Bale e James Rodriguez. Zidane chiude la questione: “James? Non è cambiato niente. Lui è molto bravo e siamo contenti. Conterà come gli altri ed è felice. Bale? Resta. E vuole restare. Anche lui è importante. Lo ha dimostrato e vuole farlo di nuovo”.

NEYMAR – E sul possibile arrivo di Neymar: “Penso alla partita, solo a quella. I miei giocatori sono quelli che sono qui e che giocheranno domani. Fino al 2 settembre tutto può succedere, alcuni possono arrivare e altri partire”.