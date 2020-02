Real Madrid, Zidane: “Brutto momento per noi, la prossima settimana ci giochiamo tutto”

Momento difficile per il Real Madrid. I blancos, nella giornata di ieri, sono stati battuti per 1-0 dal Leganes: un ko che ha permesso al Barcellona di conquistare la vetta della classifica a danno delle merengues. Al termine della gara, come raccolto da AS, ha parlato il tecnico dei blancos Zinedine Zidane.

RIALZARE LA TESTA – “In due partite abbiamo perso cinque punti, per noi è un brutto momento. Dispiace perché non credo che meritassimo di subire il pareggio, la squadra in campo ha dato tutto, adesso dobbiamo tornare a vincere. Dobbiamo rialzare la testa: la prossima settimana ci giochiamo tutto. Non dobbiamo abbatterci per questo momento negativo, sappiamo che questo è il calcio”.

