Real Madrid, Zidane: “Caos a Barcellona? Non molleranno, sono forti…”

Clima incandescente in casa Barcellona, con il direttore sportivo Eric Abidal e Lionel Messi ormai ai ferri corti. Della situazione potrebbe approfittarne il Real Madrid, già in testa alla Liga con tre punti di vantaggio sui blaugrana. Dell’argomento, alla vigilia della gara contro la Real Sociedad valevole per i quarti di finale di Coppa del Re, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei blancos Zinedine Zidane.

BARCELLONA – “Non trarremo vantaggio dalla loro situazione, visto che non mostreranno debolezze. Competeranno e faranno molto bene da qui fino alla fine della stagione, i giocatori forti rimangono sempre forti. Io, comunque, non penso alle altre squadre”.