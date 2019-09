Real Madrid, Zidane deluso: “Avremmo meritato la vittoria, siamo stati superiori all’Atletico”

Si è concluso sul punteggio di 0-0 il derby del Wanda Metropolitano tra Atletico e Real. Un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca al tecnico dei blancos Zinedine Zidane, che, come raccolto da AS, ha così analizzato la gara al triplice fischio finale.

RIMPIANTI – “Non sono felice, per la gara che abbiamo fatto avremmo meritato di più. Abbiamo giocato bene ed abbiamo creato diverse occasioni: è un peccato non aver vinto. Forse ci è mancato qualcosa in fase offensiva, ma non posso rimproverare niente ai miei giocatori: in campo siamo stati superiori. I ragazzi negli spogliatoi erano dispiaciuti per non aver conquistato la vittoria. L’Atletico? Sappiamo come giocano, a loro a volte non interessa avere la palla. Hazard? Ha fatto un buon lavoro, deve continuare su questa linea”.