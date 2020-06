Real Madrid, Zidane fa… 200: contro l’Eibar per la storia

Se ne era parlato alcune settimane fa, ma adesso è davvero arrivato il momento di fare festa. Zinedine Zidane fa 200. No, non parliamo di anni, è ovvio, ma di presenze sulla panchina del Real Madrid.

La Liga è pronta a fare il suo ritorno in campo e il tecnico dei blancos è deciso a mettere a referto la sua 200esima panchina con il club di Madrid nella sfida contro l’Eibar. Oggi AS in prima pagina lo esalta, ma nelle scorse ore era già partito il conto alla rovescia dello stesso team blancos che sui social aveva messo in evidenza tutti i magini numeri di Zizou che, in meno di 900 giorni, ha vinto tre coppe europee, oltre ad altri titoli come La Liga 16-17, due supercoppe spagnole, due supercoppe europee e due coppe del mondo per club. Nella storia del Real Madrid, l’attuale tecnico è dietro, per numero di panchine, solamente a Miguel Muñoz con 605 partite e Vicente del Bosque, con 246.