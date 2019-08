Real Madrid, Zidane: “Felici di iniziare. Neymar e Pogba? Ho già con me giocatori importanti”

Comincia una nuova stagione di Liga, il Real Madrid è atteso dal match contro il Celta Vigo e Zinedine Zidane è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni (in aggiunta a quanto detto su James Rodriguez, ancora nel mirino del Napoli): “Non vediamo l’ora di cominciare, siamo felici. Io sono contento dei giocatori che possiedo in rosa e non pensiamo al mercato, ma solo al prossimo incontro. Ci siamo preparati bene e non ho dubbi che faremo il massimo per vincere la prima. Proveremo a giocare bene – ha detto il francese, raggiante per l’inizio del campionato spagnolo -. Siamo fortunati a giocare a calcio, ci sono tante persone che non lo sono…”.

Di nuovo, sul mercato: “Conto sui giocatori che ho a disposizione, anche di Bale, che sembrava dovesse andarsene invece è ancora qui con noi. Lo ritengo importante. In entrata? Pogba è del Manchester United e rispettiamo questa cosa, e lo stesso vale per Neymar col Paris Saint-Germain. Ripeto: con me ho già giocatori importanti”.