Real Madrid, Zidane: “James? Non lo so, fino al 31 agosto tutto può succedere…”

Nuova sconfitta per il Real Madrid, battuto per 1-0 dal Tottenham nella Audi Cup. Queste le parole del tecnico dei blancos Zinedine Zidane raccolte da AS al termine della gara.

PRESTAZIONE – “Oggi abbiamo fatto meglio, dobbiamo migliorare giorno dopo giorno. Non possiamo essere contenti per la sconfitta, ma ho visto passi in avanti sotto tutti gli aspetti. Non è bello perdere, ma non smarriremo la fiducia. So di avere una grande squadra. Ciò di cui abbiamo bisogno è solamente vincere una partita”.

JAMES RODRIGUEZ – “Non so cosa succederà, siamo qui, giochiamo e penso solamente a questo”.

PORTIERI – “Keylor Navas oggi ha giocato una grande partita. Quello che ha detto Courtois lo scorso giorno? Dobbiamo vedere cosa ha detto…Qui tutti fanno parte della stessa squadra e tutti devono essere preparati”.

MERCATO – “Fino al 31 agosto tutto può succedere, come sempre in qualsiasi club. Ma la nostra attenzione è concentrata solamente sul preparare al meglio la nuova stagione”.

BALE – “Non stava bene ed è rimasto a Madrid. E’ una decisione congiunta, presa dopo aver parlato anche con i medici”.