Real Madrid, Zidane: “James Rodriguez? Affare tra presidenti. Non mi riguarda…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match amichevole contro l’Atletico Madrid, Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato, come riporta Marca, dei temi caldi dell’ambiente blancos. Particolare attenzione al mercato, con l’affare James Rodriguez sempre all’ordine del giorno, ma anche ai recenti infortuni subiti da Asensio e Mendy.

JAMES – Una sola frase, ma nessun particolare indizio sul futuro del colombiano conteso da colchoneros e Napoli: “James Rodriguez? Si tratta di un affare di cui si occupano i presidenti. Se ne occupano i due club. Non mi riguarda”, ha chiuso secco Zidane.

INFORTUNI – Di ben altro piglio sul tema relativo agli infortuni. Dopo quello di Asensio, è arrivato anche lo stop di Mendy: “Mi preoccupano parecchio gli infortuni. Quello di Ferland è meno grave ma non si potrà allenare per un po’. Dobbiamo essere bravi a lavorare con i giocatori che abbiamo”. E su Pogba: “Ora mi interessano i giocatori che ci sono qui per la gara di domani. Niente di più. Bale? Si è allenato, è qui con noi…”.