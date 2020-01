Real Madrid, Zidane: “Jovic? Sta vivendo un momento delicato. È giovane, deve adattarsi”

Non certo un impatto devastante, quello avuto da Luka Jovic con la maglia del Real Madrid. L’attaccante serbo, prelevato la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte per 60 milioni di euro, ha fin qui realizzato soltanto una rete in stagione. Di lui, in conferenza stampa, ha parlato il tecnico dei blancos Zinedine Zidane.

ADATTAMENTO – “Il gol arriverà, deve continuare a lavorare. E’ ancora giovane, è arrivato soltanto la scorsa estate e fa parte di una squadra con tanti giocatori importanti. Deve adattarsi. Questo momento delicato lo cambierà in meglio”.