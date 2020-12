Real Madrid, Zidane: “Le critiche non mi disturbano. Escludere calciatori come Isco e Marcelo fa male”

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Elche: “Le critiche nei miei confronti? Non mi disturbano, io faccio il mio lavoro e voi giornalisti fate il vostro. Ci saranno sempre delle difficoltà, quando vinciamo non dobbiamo sentirci i migliori. L’importante è continuare sempre a lavorare. La competizione nella nostra squadra è alta, fa male escludere giocatori come Isco e Marcelo, sono situazioni complicate, fare certe scelte è la parte negativa del mestiere di allenatore, ma per ogni partita devo fare una formazione”.