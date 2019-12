Real Madrid, Zidane: “Mbappé? È del Psg, non commento nulla a riguardo”

Più volte negli scorsi mesi Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha espresso apprezzamenti nei confronti di Kylian Mbappé, suo connazionale che invece, dal canto suo, ha mostrato interesse per vestire un giorno la maglia dei blancos. Insomma, ammiccamenti reciproci che peraltro hanno portato il direttore dell’area tecnica del Paris Saint-Germain Leonardo ad ‘ammonire’ Zidane per il fatto di parlare troppo di un giocatore che non fa parte della rosa a sua disposizione. In riferimento probabilmente a quel messaggio del dirigente brasiliano, Zidane ha preferito non rispondere alle nuove domande su Mbappé: “Non so cosa stia accadendo a Parigi, lui è giocatore del Psg. Non commento ciò che succede laggiù, sarebbe mancanza di rispetto. Tutti sanno che lo conosco bene, ma devo rispettare la circostanza”.

Questo in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga di Valencia, in programma domenica 15 dicembre alle 21.