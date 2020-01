Real Madrid, Zidane: “Mercato? Fino al 31 può succedere di tutto…”

Vigilia di Coppa del Re per il Real Madrid. I blancos, nella serata di domani, faranno visita all’Unionistas nel match valevole per i sedicesimi di finale. Della gara e di molto altro ancora, nel corso di una conferenza stampa, ha parlato il tecnico Zinedine Zidane. Queste le sue parole raccolte da AS.

COPPA DEL RE – “Siamo concentrati e preparati per questa sfida. Teniamo molto a questa competizione, come a tutte le altre”.

BALE E JAMES RODRIGUEZ – “Sono entrambi qui per giocare e verranno con noi a Salamanca”.

ODRIOZOLA – “Lui al Bayern Monaco? Sì, c’è la possibilità che vada, ma non c’è niente di ufficiale”.

MERCATO – “Fino al 31 gennaio può succedere di tutto, sia in entrata che in uscita”.

REINIER – “E’ un giocatore che sarà importante per il futuro, ma bisogna valutare passo dopo passo. Quando arriverà vedremo cosa fare: in linea di principio dovrebbe andare con la formazione Castilla. Come tutti i brasiliani è molto bravo tecnicamente”.