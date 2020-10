Real Madrid, Zidane: “Non abbiamo fatto la partita perfetta, ma dopo tante chiacchiere dobbiamo godercela”

Zinedine Zidane si tira fuori ancora una volta da una situazione complicata, la vittoria nel Clasico è una boccata di ossigeno puro. “Non so se è stato un risultato giusto o ingiusto – ha dichiarato Zizou – non abbiamo fatto una partita perfetta ma siamo stati bravi nel vincerla. Quello che posso dire è che sono orgoglioso della mia squadra. L’abbiamo fatto di fronte a una squadra che può sempre metterti nei guai e creare dei pericolo. Abbiamo avuto Courtois protagonista per due volte, ma abbiamo anche avuto occasioni per segnare quattro reti. Alla fine, sono felice di aver raggiunto i tre punti. Ora dobbiamo godercela dopo le tante cose negative che ho sentito negli ultimi giorni”.

“DIFFICILE GIOCARE CON CHI DIFENDE BASSO”

LA PARTITA – “Abbiamo preparato bene la partita: serviva pensare come squadra e ritrovare un po’ di fiducia . ha svelato Zidane. Ci siamo difesi molto bene, in maniera compatta, e così è più facile. Loro giocavano molto larghi e abbiamo trovato spazi: non ci siamo dimenticati come si gioca, ma contro squadre che difendono basse per noi è più difficile”.