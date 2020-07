Real Madrid, Zidane non si esalta: “Liga vinta? Mancano tre partite, non sappiamo cosa puà accadere”

La lotta è ancora aperta e tutto può succedere. Questo il messaggio chiaro lanciato da Zinedine Zidane al suo Real Madrid dopo il successo per 2-0 contro l’Alaves che ha riportato i blancos momentaneamente a +4 sul Barcellona, secondo. Al termine della sfida di Liga, il mister francese ha commentato il momento della squadra nella corso al titolo di campione di Spagna.

Zidane: “Liga già vinta? Mancano 3 partite…”

“Non concedere occasioni da gol è impossibile, ma è vero che stiamo migliorando”, ha commentato Zidane su quota zero gol incassati. “Dobbiamo continuare così e abbiamo anche Courtois in forma. La squadra concede poco anche grazie a lui”. E sulle condizioni dei suoi: “Benzema? Ha subito solo un colpo, ha avuto un po’ di vertigini ma sta bene. Il rigore? Se c’è bisogna darlo. La cosa più importante è aver segnato”. Sulla lotta al titolo de La Liga, il francese ha poi aggiunto: “Il titolo? Ci sono ancora tre partite da giocare e non sappiamo cosa può succedere. Ora è il momento di riposare perchè c’è poco tempo, anche se si riposa meglio vincendo (ride ndr)”.

