Real Madrid, Zidane punge Bale: “Non gli impedirò di giocare a golf”

L’ennesimo capitolo del caso Bale e il Clasico. L’avvicinamento ad uno snodo importante della stagione non è sicuramente dei migliori per Zinedine Zidane. Il tecnico del Real Madrid ha fatto il punto della situazione: “Non impedirò a Gareth, o a qualcun altro, di giocare a golf. I giocatori sono grandi e vaccinati. Nonostante i giorni di riposo, ha ancora qualche fastidio. Non si riesce ad allenare con normalità. Non so se i giocatori potrebbero fare di più. Non è importante soltanto allenarsi bene, ma anche riposare e recuperare. Penso che i giocatori lo facciano, e comunque qui abbiamo una delle equipe mediche migliori”.