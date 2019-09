Real Madrid, Zidane sfida l’Atletico: “Chi vorrei di loro? Nessuno, ho già il meglio”

Cresce l’attesa per il derby di Madrid. Domani sera, alle 21, Atletico e Real si sfideranno al Wanda Metropolitano, con la sfida che è stata così presentata dal tecnico dei blancos Zinedine Zidane in conferenza stampa.

RESPONSABILITA‘ – “Chi lavora qui ha sempre delle responsabilità. Noi siamo pronti, sappiamo cosa dobbiamo fare per affrontare al meglio la partita”.

ATLETICO – “Se loro sono la squadra della gente? Non voglio entrare in queste cose. Qui tutti si alzano presto e lavorano sodo: se poi le persone dicono che questo è un club ricco mentre l’altro è della città, io non posso farci niente. Se vorrei qualche loro giocatore? No, io ho già il meglio”.

RODRYGO – “Domani giocherà con la Castilla. Con lui andremo cauti”.

HAZARD – “Conosciamo tutti il suo valore. Tutti si aspettano qualcosa di più da lui e noi siamo sicuri che offrirà un rendimento in linea con le sue qualità”.

ISCO, MARCELO E MODRIC – “Stanno tutti meglio, vedremo come gestirli”.

AMICHEVOLE – “Il 7-3 subito in estate? Non lo abbiamo riguardato: quella gara non ha nulla a che vedere con ciò che ci aspetta domani”.

SIMEONE – “E’ un allenatore che studia molto gli avversari, come tutti gli altri. Ognuno ha il suo metodo”.